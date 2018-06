El avión Air Tractor desaparecido en Baleares pertenece a una empresa vinculada al ‘Cártel del Fuego’

Este martes a última hora de la tarde, un avión desapareció en aguas del mediterráneo, concretamente por la zona de la cala de San Vincenç en Mallorca.

El país se encuentra ahora mismo en plena campaña de incendios desde el día 1 de junio. Y el piloto de la avioneta desaparecida se encontraba realizando un vuelo rutinario de vigilancia.

La Central de Coordinación de Incendios Forestales registró el último contacto con la aeronave este martes a las 18:08h.

Ahora todos los esfuerzos están concentrados en localizar ya no a la aeronave, sino al piloto. Se trata de Antonio A.M., es natural de Huelva, tiene 46 años y lleva cinco viviendo en Baleares. Según fuentes cercanas al caso, viajaba solo y no atendió a ninguna de las llamadas, ni por radio ni por teléfono. Tampoco emitió ningún aviso.

Avionetas que pertenecen al ‘Cártel del Fuego’

Fuentes cercanas al caso explican a El Confidencial Autonómico que la empresa Martínez Ridao pertenece al ‘Cártel del Fuego’. Y es que el Gobierno no dispone de operadores aéreos para la extinción de incendios en España, ni siquiera que provengan de Estados Unidos.

Pilotos, sindicatos y asociaciones profesionales denuncian un cúmulo de irregularidades en la seguridad de los vuelos, investigados por amaños en los concursos públicos. Aquí entran las empresas del ‘Cártel del Fuego’. Un hecho que lleva existiendo desde hace años y perjudica cada día más a los pilotos de estas aeronaves.