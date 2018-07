La falta de vivienda en Formentera obliga a los policías extranjeros a desplazarse a Ibiza

Tal y como ha podido saber Confidencial Autonómico, del hospedaje de estos agentes se encarga todos los años la Federación Hotelera de Baleares. Pero este año Formentera se ha quedado sin carabinieri. Estaba previsto que sólo un único agente italiano se alojara durante los meses de julio y agosto en la isla de Formentera, donde más de la mitad del turismo extranjero es de nacionalidad italiana.

Este agente fue presentado la mañana del lunes por el ayuntamiento de San Antonio (Ibiza) donde está previsto que de servicio hasta final de agosto. Una zona de Ibiza que carece de turismo italana. Desde el ayuntamiento no terminan de entender por qué lo han mandado a San Antonio.

Fuentes de la Guardia Civil de Baleares explican a CA que no saben por qué, no han conseguido alojamiento para el carabinieri este año. Aseguran que no han tenido las facilidades que necesitan para mandarle a Formentera, por lo que ha tenido que ser trasladado a Ibiza.

Y es que resulta que varios hoteles de la isla se han quejado de cederle en las últimas temporadas las habitaciones a los agentes sin recibir una contraprestación por parte de la Guardia Civil. Por lo que, por este motivo, la propia Delegación del Gobierno de Baleares ha decidido no hospedarle en Formentera. La excesa ocupación de la isla estos meses también ha perjudicado al carabinieri.

Esta iniciativa de destinar a agentes extranjeros a las Islas Baleares durante la temporada alta nació en 2015. E objetivo, según explicó en su día el Ministerio del Interior, era estar presente en aquellos lugares de mayor presencia de turistas para ofrecerles una atención con agentes de policía que hablen su lengua materna y que de esta manera también puedan conocer los procedimientos legales propios de ambos países.