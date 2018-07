La Policía de Palma abrirá una investigación de los mensajes radicales ‘anti hombre’ de una agente

A raíz de la propuesta del Gobierno, esta policía local de Palma publicó desde su cuenta de twitter mensajes radicales hacia los hombres: “Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”, “quizás sólo entendéis ‘no’ cuando os parean la entrepierna” son algunos de los mensajes.

Junto a estos tuits, Sonia Vivas también publicó varias imágenes. Entre ellas tres fotos de un puño americano que lleva colgando de un llavero que, asegura, siempre lleva encima.

Fuentes internas del ayuntamiento de Palma han explicado al Confidencial Autonómico que a raíz de estos mensajes y de adjuntar imágenes haciendo apología de armas prohibidas, se va a abrir una investigación para tratar el caso.

Si tras hacer una investigación tanto interna como externa se cree que hay delito, se enviará el caso a la autoridad competente para ver cómo acaba la investigación.

Asimismo, explican que lo más grave que le puede pasar a esta agente es no volver a ser policía.

Esta agente no es la jefa de Unidad de Odio

Muchos se confunden cuando etiquetan a Sonia Vivas como jefa de Unidad de Odio de la Policía Local de Palma.

Estas fuentes explican a ECA que Sonia Vivas no es la jefa de Unidad de Odio. En primer lugar, porque no existe un departamento con ese nombre. Hace unos meses se abrió un caso de delito de odio y la pusieron a ella como responsible, pero no existe una unidad como tal.

Y en segundo lugar, porque lleva un tiempo de baja debido al acoso laboral que vivió por ser lesbiana.

Quién es Sonia Vivas

Sonia Vivas es policía local de Palma de Mallorca. Denunció ante la Fiscalía Anticorrupción haber sido víctima de acoso laboral por el hecho de ser lesbiana.

Los hechos sucedieron, presuntamente, hace unos años cuando de manera constante un grupo de excompañeros suyos, entre los que se encontraba un mando directo de su unidad, la sometían a un trato discriminatorio por su condición sexual.

Vivas contó la historia en una entrevista a PlayGround en enero de 2018. Fecha en la que decidió darse de baja por sufrir un trauma a raíz de todo lo sucedido. Esta agente asegura que no quiere volver a ser policía.