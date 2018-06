Mònica Terribas recibe el apoyo del CAC tras culpar al Gobierno de lo sucedido con el independentismo en Cataluña

Tal y como ha podido saber El Confidencial Autonómico por fuentes del CAC, lo hicieron por si podía vulnerar el Libro de Estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).



Una vez analizada dicha Portada por parte del área de contenidos del CAC, el Pleno ha decidido acordar, con cinco votos a favor y el de este consejero en contra que “se constata que del análisis de La Portada de Catalunya Ràdio del 26 de marzo, no se aprecia la introducción de ningún elemento que pueda contravenir el pluralismo informativo”.



A juicio de este consejero, el alegato hecho por Terribas quebranta el principio de neutralidad informativa por cuanto la exposición informativa sirve de cobertura para someter a una crítica negativa a determinadas instituciones y formaciones políticas (en concreto al Gobierno de España y a la mayoría parlamentaria que le da apoyo).

Las culpa directamente de que Carles Puigdemont esté en una prisión en Alemania; de que los líderes políticos y sociales independentistas estén en la cárcel; de que existan euro órdenes de detención para Comín, Puig, Serret, Ponsatí, Rovira y Gabriel; de que se produzcan protestas generalizadas en toda Cataluña con cortes de carreteras, cargas policiales, tensión judicial y tensión jurídica, y que hayan habido 90 heridos.

De todo esto, la presentadora Mónica Terribas culpa al Gobierno de España al señalar que “si el gobierno español y la mayoría en el Congreso hubieran elegido sentarse a hablar, cuando una mayoría del Parlamento de Cataluña y los sucesivos gobiernos lo pedían una vez tras otra, nada de esto habría pasado”.



Además, Terribas asegura en la Portada que “ahora es la mitad de la población (catalana) la que no tiene intención de plegarse frente a las decisiones de un Estado que no escucha”. Decir, como dice, que el Estado “no escucha” es llevar a cabo una crítica política clara contra las instituciones del Estado, crítica que estoy convencido que no es tolerable cuando se hace desde un programa informativo de una radio pública.



Daniel Sirera, miembro de CAC en contra de lo sucedido, sostiene que el contenido de este discurso no es, en modo alguno, neutro, sino que refleja, todo él, una invectiva de tono partidista, abiertamente crítica y reprobatoria, que se vuelca sobre el Gobierno de España y los partidos que le dan apoyo, lo cual constituye, desde cualquier punto de vista, una clara vulneración de los principios de neutralidad informativa y de pluralismo político que los medios de comunicación de titularidad pública deben respetar en todo momento.



Cuenta, además, que Terribas, no se limita a hacer un sumario de las noticias del día y anunciar el contenido del programa, sino que expresa su opinión y valoración personal en aspectos políticos determinados.



Por los motivos anteriormente expuestos este Consejero considera que se ha producido una vulneración del principio de neutralidad informativa que debería llevar a la dirección de la CCMA a impedir que en las Portadas radiofónicas se pueda mezclar opinión con información.