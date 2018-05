Polémica por el nombramiento del nuevo Dircom de À Punt

Vicente Cutanda razonó su rechazo en que Josep Moreno no es titulado superior, requisito que no es obligatorio para esa plaza, pero que sí se exigía para el puesto que se amortizó – de acuerdo con los representantes de los trabajadores – y que ha propiciado el ingreso del ex diputado socialista en la directiva de À Punt.

Moreno fue jefe de gabinete del exsecretario general del PSPV Jorge Alarte (2008-2011), y de 2000 a 2008 fue responsable de prensa de Alaquàs (Valencia).

“Debería haberse nombrado un profesional independiente”

Ha sido un nombramiento que no sólo ha levantado polémica en los partidos de la actual oposición política – PP y Ciudadanos -, sino que también los profesionales de la comunicación han lamentado a El Confidencial Autonómico que “este importante cargo no debería haber recaído en un político, sino en un profesional independiente, que no milite en ningún partido político, de los muchos profesionales competentes en la Comunidad Valenciana que podían haber ocupado ese cargo, pues la comunicación ha de ser imparcial, sin que tenga un marcado sesgo de partido político”.

Josep Moreno, nacido en Riola (Valencia) y de 47 años de edad es un militante socialista, que “trabajó en el asesoramiento de comunicación pública e institucional, especializándose en el campo de la aplicación de los estudios demoscópicos y el diseño de estrategias de comunicación”, como han destacado a este digital fuentes socialistas, que destacan sus “20 años de trayectoria como consultor en comunicación pública e institucional, tanto en el ámbito público como privado”.

Mientras Mónica Oltra - vicepresidenta del Gobierno valenciano, y a quien se atribuye la elección de la directora general de À Punt, Empar Marco - ha manifestado que se ha “enterado por la prensa del nombramiento de Moreno”, desde el PP valenciano lo consideran como “una prueba de que el tripartito quiere tener una televisión a su servicio y politizada, con vistas a las elecciones autonómicas de 2019, y un premio a un socialista que se quedó sin escaño en 2015”.