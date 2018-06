Llamamiento de los sindicatos al Gobierno debido a la posible desaparición del 016

El servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia de género se remonta al año 2007. La empresa encargada de iniciar la prestación de este servicio de atención telefónica fue Arvato Qualytel, la cual puso en marcha el servicio a través de una contrata del Gobierno, llevada a cabo por la delegación para la violencia de género, siendo esta, en aquel momento, el Ministerio de Igualdad.

Durante algo más de una década, este servicio lo ha prestado de forma continuada la empresa Arvato Qualytel, mediante la superación de todos los concursos públicos a los que se ha presentado. Pero la última en la última convocatoria no lo ha hecho debido a los incumplimientos por partes del Estado en materia presupuestaria.

Esto se debe a que han sido innumerables las ocasiones en las que se ha planteado aumentar las partidas presupuestarias destinadas a este servicio, sin que en ninguna de ellas el Ministerio haya decidido aumentarlo. La última de ellas fue en el año 2017 cuando se produjo la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Cómo funciona este servicio

El servicio del 016 se presta de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello, se ha contado siempre con 23 personas empleadas a jornada completa, lo cual muestra que las condiciones de las mismas son bastante precarias debido a la sujeción que tienen al convenio de Contact Center.

Cada vez que sale el concurso, para la concesión de la prestación del servicio del 016, sale con estas condiciones.

Esto ha traído como consecuencia que las empresas dejen de presentarse al concurso de forma escalonada. Hasta este año durante el último concurso únicamente se ha presentado una empresa, que no es la que había tenido el monopolio durante los últimos once años.

Ante esta situación, se debería haber producido un traspaso normal del contrato de concesión de una empresa a otra, siempre y cuando se cumpliesen los requisitos de pliego.

En consecuencia, la adjudicación del concurso no se produjo hasta abril de 2018, cuando a finales de mayo finalizaba el contrato con Arvato. Durante el transcurso entre la adjudicación del concurso y la finalización del contrato con Qualytel, Atenzia no se ha manifestado al respecto ni ha realizado actuación alguna que refleje la transmisión de trabajadoras, material técnico y formación de datos, etc.

Fuentes sindicales de igualdade en CCOO explican a El Confidencial Autonómico que a raíz de esto, la preocupación de las trabajadoras estaba latente y empezaron a indagar para ver en qué punto se encontraba esta situación. Para su sorpresa se enteraron el contrato entre la administración y Atenzia no había sido firmado aún.

Creen, además, que lo lógico y exigible es que la administración actúe en ese momento, bien declarando nulo el concurso o bien solicitando una prórroga a Qualytel hasta la nueva convocatoria del mismo. Pero para que se acabe con este escenario es necesaria una modificación del presupuesto, punto sobre el que lleva incidiendo CCOO desde un primer momento para poder cumplir así el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La prórroga de la administración a Qualytel

De todas las trabajadoras empleadas, 21 de ellas están contratadas de forma indefinida y las dos restantes con contrato de obra y servicio y todas a tiempo completo. Toda esta situación ha provocado que hasta el momento, las trabajadoras sigan desempleadas, a pesar de que en dos ocasiones se han reunido con Atenzia, la cual no les ha asegurado nada.

Fuentes de CCOO explican que ahora se plantean dos cuestiones. Por una parte la del conflicto laboral, debido al desconocimiento de las trabajadoras sobre su futuro y sobre las condiciones en las que van a trabajar. Por otra, que aún sigue en el aire si el día 13 de junio la empresa Atenzia, va a prestar el servicio o no, ya que esta parte aún no ha firmado el contrato con la administración.

Otra cuestión, es que si Atenzia va a prescindir de estas trabajadores o de un número de ellas y va a empezar el servicio con una plantillas inferior o con personal nuevo de nueva incorporación.

El 016 es un servicio que requiere una especialización y una formación en materia de violencia de género porque están tratando continuamente con víctimas de malos tratos que llaman muchas veces en estado de shock, con ansiedad, que solicitan información y atención inmediata, siendo derivadas en muchas ocasiones estas llamadas por el 112 o el 061.

El futuro del 016

A día de hoy aún no se ha tenido más información. La situación se ha complicado aún más con la entrada del nuevo Gobierno porque los antiguos responsables ya no están y no se sabe si el Gobierno entrante va actuar de forma rápida y con carácter urgente.

Atenzia no ha anunciado cual va a ser su proceder y la administración hasta ahora, lo que ha comunicado a las trabajadoras es que actualmente, al no estar el contrato firmado, no lo están incumpliendo.

Desde CCOO lo ven como una “excusa inadmisible”. El plazo para la firma del contrato venció al transcurrir los 15 días que se les había otorgado desde la notificación en el mes de mayo.

Cuentan, además, que entienden que en la agenda de la nueva ministra hay cosas más importantes que tiene que abordar, pero quizá esta sea el más urgente.

Quedan dos días para que finalice el servicio con Quallytel y aún no saben lo que va a pasar y el futuro del 016. Lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que alguien que se sienta en una situación de peligro y necesite un servicio urgente por parte de la administración, no puedan tenerlo.

Lo peor que puede pasar, según este sindicato, es que el Gobierno tarde en actuar y haya un parón de varias semanas. Tendría muchas consecuencias para las víctimas y abriría una puerta a la paralización del servicio de manera indefinida.