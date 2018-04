Las partidas de los presupuestos de Extremadura van dirigidas a un AVE que será difícil que llegue

Extremadura es la Comunidad Autónoma con más problemas de conexión ferroviaria de España. Llevan años pidiendo un tren digno que no tarde más de seis horas en llegar a Madrid.

A pesar de llevar pidiendo esto durante años, Exremadura aún no tiene trenes en condiciones. La solución que ahora da el Gobierno es directamente ir a por el AVE, sin pasar por los Talgos ni arreglar las vías que corresponden a estos

Los Presupuestos Generales de Estado de 2018 están aun pendientes de aprobación, pero en Extremadura de loscontemplan casi 261 millones de euros de inversión para la línea del AVE en Extremadura, 184,7 millones de ellos en la provincia de Cáceres. En esta provincia la programación plurianual del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llega hasta el año 2021 y en la de Badajoz hasta el 2020.

El PSOE extremeño explicó públicamente este mates que la “letra pequeña” del proyecto de los PGE presentado la semana pasada por el Gobierno central, hará que el AVE no llegue hasta 2025. Reclamó, además, que Extremadura necesita para su empleo y para su desarrollo, que ese AVE llegue ya, y que no lo fíe tan largo el Gobierno de España

Sin embargo, muchos extremeños no creen que el Tren de Alta Velocidad llegue nunca y que si llega será después del año 2030, ya que llevan año pidiendo un tren digno y a día de hoy siguen sin poder comunicarse con el resto de España.

De no tener un ‘tren digno’ al AVE

Juan Carlos López, presidente de Milana Bonita, plataforma que nació hace unos meses en Extremadura para luchar por ese ‘tren digno’, explica a El Confidencial Autonómico que el AVE no es la panacea del ferrocarril en Extremadura. “Si no somos capaces de tener trenes normales, el AVE es imposible”. Explica, además, que la solución del Gobierno es que se destinen casi todas las partidas de los PGE a la Alta Velocidad, unos presupuestos que puede que ni se aprueben y lo más seguro es que sea una “vertebración”.

Asimismo, asegura que ya no sólo son un problema los trenes que no hay, sino el estado de las vías. Asegura que cada vez hay menos trenes porque en vez de arreglar las vías, lo que están construyendo son vías verdes.

Las vías que unían Extremadura con Castilla y León ya no existen. La única vía que tenían los extremeños para llegar al norte ha sido cortada. Extremadura es, además, la única provincia de España en la que sus dos ciudades principales, Cáceres y Badajoz, no tienen conexión ferroviaria.

La gente cada vez se une menos

Milana Bonita, así como miles de Extremeños más, se van a seguir concentrando en las estaciones protestando por temas distintos dentro del mismo ‘tren digno’.

Sin embargo, el presidente de esta plataforma explica a ECA que la gente ya no actúa como antes y cada vez se unen menos porque no confían en que sus protestas y acciones a favor de un tren en condiciones vayan a funcionar después de todo.

López explica que cada vez que se concentran y piden explicaciones, aparecen Renfe, Adif y el Ministerio de Fomento diciendo que van a poner una solución inmediata al tema “y luego pasan”. Y así llevan 40 años. Insiste en que los PGE no se van a aprobar y el AVE no llegará nunca, al menos no en 2025 tal y como dice el PSOE en Extremadura.