Crean un proyecto de reforestación para recuperar los árboles autóctonos en Galicia

Una vez más en Galicia, una de las principales causas por las que el fuego se extendió tan rápido fue por la masiva presencia de eucaliptos que propagan el fuego con facilidad.

Los organizadores principales de este proyecto es la empresa One Oak. Lo que más les impactó es que a raíz del incendio de octubre de 2017, la gente se implicó mucho con ayudar a recuperar y reforestar a limpiar el monte. Ad Neves fue el pueblo que más perjudicado salió a raíz de estos incendios forestales.

El proyecto se llama ‘Renacer de las Cenizas’ en As Neves, Pontevedra y en One Oak decidieron que este se iba a convertir en su proyecto más ambicioso. La idea que tienen es reforestar ambos lados de un camino de 6 kilómetros. Con el concello quieren recuperar ese camino para que los vecinos del pueblo de As Nebes lo vuelvan a transitar y que lo que era una zona de recreo que ahora está totalmente desolada, vuelva a ser agradable.

Desde One Oak explican que esta es la primera actuación a gran escala en As Neves después de aquellos incendios. Para ellos es un gran símbolo y a la vez la gente se apuntó en los grupos de voluntarios para participar en la reforestación. Por ello, se hará pedagogía a través de estos mecanismos.

Por otro lado, explican que la Fundación Amigos de Galicia, brinda su apoyo y el de las personas en riesgo de exclusión social a las que ayudan. Desde One Oak sostienen que no pueden estar más ilusionados. Se pondrán manos a la obra este verano para empezar a trabajar en la temporada de lluvias a partir del próximo mes de octubre.