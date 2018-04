Susana Díaz homenajeará a Carme Chacón en Murcia

En un acto este viernes

Será una ceremonia a la que acudirán miembros del PSOE, del PSC e incluso del PP, entre otros. Se emitirán vídeos de los que no puedan acudir personalmente

El pasado 10 de abril se cumplió un año desde la muerte de Carme Chacón. Desd entonces la ex ministra ha sido homenajeada en numerosas ocasiones. Esta vez será en Murcia en un acto al que acudirán distintas personalidades de la política. Susana Díaz tenía un vínculo muy fuerte con la ex ministra de Defensa y, aunque no pueda asistir a la ceremonia, emitirán un vídeo de ella homenajeando a la antigua ministra.