“Expulsemos a Ciudadanos” en Lérida

Este jueves los independentistas han vuelto a atacar a Ciudadanos con nueva pintadas. Es la tercera pintada que reciben en el mes de junio. Esta vez ha sido en Lérida, pero no en la sede, sino en un muro de aluminio en una de las calles principales. A los pocos minutos de enterarse, la concejal de Ciudadanos en Lérida, Ángeles Ribes Duarte, no ha dudado en dar su opinión de forma pública. Los ha hecho con el siguiente tuit: “Si por las urnas no nos podéis expulsar ya que somos el partido más votado de Cataluña, ¿cómo pensáis hacerlo, supremacistas?”.