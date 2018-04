Puigdemont en el metro de Berlín

El ex presidente estuvo doce días encerrado en la cárcel de Neumünster en el norte de Alemania y salió el pasado viernes en libertad bajo el pago de una fianza de 75.000 euros, después de que la Audiencia territorial de Schlewsig Holstein considerara que no se cumplen los requsiitos según la ley alemana para un delito de rebelión, por el que sí está procesado en España.

Carles Puigdemont ha quedado en libertad con la condición de que no huya de Alemania. Tras su liberación, el ex presidente dijo este sábado en una rueda de prensa en Kreuzberg (Alemania) que quiere quedarse en Berlín. El metro de Berlín ha querido avisar a sus ciudadanos y confirmar así la estancia en Alemania del ex president. La capital alemana lo ha hecho público en las pantallas de sus vagones de metro.