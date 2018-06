Quim Torra le saca provecho al regalo de Pablo Iglesias

Durante un encuentro este lunes, Pablo Iglesias regaló a Quim Torra el libro de Manuel Chaves Nogales “Qué pasa en Cataluña”, una recopilación de una serie de reportajes que escribió el periodista para el periódico ‘Ahora’. El secretario general de Podemos no quiso perder la oportunidad de poder dedicárselo y así lo ha compartido a través de su cuenta de Twitter: “Leí esta compilación de artículos y entrevistas del periodista andaluz Manuel Chaves Nogales por recomendación de Enric Juliana. Me impresionó su lucidez y la actualidad de algunos temas. Y me emocionó conocer algunas reflexiones de Companys y Maciá sobre la fraternidad. Con ese espíritu de fraternidad, deseo President, que España y Catalunya se entiendan, se respeten y caminen juntas. Abrazos”.

Iglesias se lo regaló con el objetivo de que Torra se lo leyese ya que asegura que a él le ha sido muy útil. Le insiste al Presidente de la Generalitat que “hace falta sentido común y mucha fraternidad para afrontar las relaciones con Cataluña”.

Torra, por su parte, ha compartido desde su cuenta de Twitter una foto del libro de Iglesias, mostrando que se lo iba a leer “camino de Washington”.