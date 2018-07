La patada a la historia en un libro sobre la Diada

Este jueves han aparecido en los supermercados Caprabo, un stand de la marca de alimentación ‘Borges’ con libros infantiles sobre la historia de Cataluña. Se han convertido en el centro de las críticas de miles de catalanes por su patrocinio del independentismo y, sobre todo, por colaborar al adoctrinamiento de los niños. Estos libros cuenta la historia de Cataluña desde el siglo XVI. Pero resulta que hay varios datos erróneos. En este libro titulado ‘La Diada’, en las imágenes aparecen banderas de Cataluña y de Francia. Y es que en ese año, la bandera catalana no se utilizaba. En Cataluña tenían la bandera de Santa Eulalia. En cuanto a Francia, la bandera actual no existió hasta la Revolución Francesa en 1789. Dos detalles que no son correctos y que, siendo un libro infantil, los niños se fijan sobre todo en las imágenes.