El recado de un ex consejero de Puigdemont huido

Un parlamentario escocés ha publicado un artículo en el Financial Times en el que recuerda a los presos y exiliados políticos pidiendo "la liberación incondicional de estos prisioneros y el regreso seguro a España de los que están en el exilio". Tras la publicación de este artículo Lluís Puig i Gordi, ex conseller de Cultura de Puigdemont, que se encuentra también huido y que muchas veces se queja de que los catalanes se han olvidado de ellos, lo ha compartido en su cuenta de Twitter. Ha señalado que desde otros países "nunca se olvidan de los exiliados" y no como pasa en Cataluña. Este es el artículo mencionado desde una web catalana: https://www.vilaweb.cat/noticies/un-parlamentari-escoces-publica-un-article-al-financial-times-en-solidaritat-amb-els-presos-i-els-exiliats-politics/