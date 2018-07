Empujones, insultos, copas por encima... así fue la agresión a Pablo Casado en San Fermín

Fuentes presentes en el lugar de los hechos han explicado al Confidencial Autonómico que en cuanto los batasunos supieron que Casado se encontraba dentro del edificio, empezaron a gritarle desde fuera por el tema de Alsasua llamándole ‘txacurra’ (perro) refiriéndose a los guardias civiles.

Cuentan, además, que en cuanto ha finalizado el acto, han tenido que salir a la plaza del ayuntamiento a empujones porque estaban rodeados de batasunos. En cuanto han salido a la plaza, le han tirado a Casado alguna copa por encima.

Según estas fuentes Casado ha reaccionado bien y no ha respondido, ni siquiera con gestos, ni a los insultos ni agresiones. Aseguran que por su presencia, no paraba de entrar gente a la plaza a abuchearle. Y que, si llega a quedarse dos minutos más en la plaza, no hubiera podido salir de ahí.

Al salir de la plaza ha habido gente que se ha encarado con él. Un gesto al que Casado también ha hecho caso omiso.

Sin embargo también recibió varios aplausos de gente que acudió a apoyarle y que también le ayudó a salir de los abucheos y empujones de los batasunos.