El CAC permite a TV3 decir que los políticos independentistas están “en el exilio”

Tal y como ha podido saber El Confidencial Autonómico, el Consejero Daniel Sirera, ha presentado un voto particular no puede estar más en desacuerdo con este acuerdo del CAC ya que las expresiones utilizadas por algunos profesionales de los programas informativos de TV3, en la medida que introducen el concepto "exilio", adolecen de rigor, puede confundir al espectador medio y vulneran el principio de veracidad y neutralidad informativa.



Sirera explica que no es cierto que la Sra. Rovira o el Sr. Puigdemont o Comín se hayan ido “al exilio”. La realidad es que el Gobierno catalán fue cesado en aplicación de la previsión contemplada en el artículo 155 de la Constitución y, por consiguiente, no es cierto que exista un Gobierno catalán “legítimo” cuyos miembros se encuentran exiliados en Bélgica; como tampoco lo es que hayan sido encarcelados por sus ideas, en calidad de presos políticos, en vez de en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el curso de la correspondiente instrucción judicial por la presunta comisión de hechos delictivos. En ese sentido, el uso del término “exilio” por parte de los profesionales de TV3

produce confusión entre la realidad jurídica y esa otra pretendida realidad que, siendo inexistente, se utiliza para reforzar el discurso de algunos partidos políticos que acusan a España de no ser un país

democrático.



Por tanto, el uso del término “exilio” pone de relieve que la TV pública está transmitiendo -en beneficio de determinados partidos políticos- un mensaje confuso ante el cual el espectador puede llegar a la conclusión falsa de que, en efecto, existe o ha existido un legítimo Gobierno en el exilio y que existe persecución política de los consejeros. Cuando los presentadores de los informativos de TV3 utilizan el término “exilio” ocultan o disfrazan la realidad de que no existe ni tal exilio, ni una supuesta persecución política, sino una aplicación, pura y simple, de las leyes vigentes en un país

democrático.



Por tanto, parece claro que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha sido negligente a la hora de velar por la vigencia de los principios de veracidad y neutralidad que deben regir la televisión pública de Cataluña.