El patrimonio y las condenas aumentan el narcotráfico en Galicia

La situación del narcotráfico en Galicia se está complicando de nuevo. Hay una sobre producción de droga que está abasteciendo a Europa y EEUU. En Europa, España es la puerta de entrada de la cocaína colombiana que luego se destina al resto de países.

A día de hoy la CIA señala directamente a los clanes de traficantes de drogas de Galicia como algunas de las organizaciones de mayor trascendencia en Europa en el transporte y distribución de estupefaciente.

Fuentes de la Fundación Gallega Contra el Narcotráfico explican a El Confidencial Autonómico que Galicia está volviendo a tener un porcentaje “que asusta” de tráfico de drogas y son varias las causas de que esté volviendo a números muy parecidos a como estaba hace 30 años.

La policía que se encarga del tráfico de drogas son los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Grecos). Fuentes de la Fundación explican que antes había muchísimos Grecos, pero que con la crisis se tuvieron que hacer varios recortes.

Cuentan, además, que como hace pocos años no había tantos narcos y la cosa parecía que se “había calmado”, el Gobierno gallego no veía necesario volver a aumentar el número de Grecos. Sin embargo, ahora estos Grupos sí son necesarios porque cada día hay más detenciones. Estas fuentes explican que el narcotráfico es “un problema grave de seguridad nacional” que trae delincuencia, violencia y criminalidad a España.

Sito Miñanco

En el sur de la península con lo que más se trafica es con el hachís y en Galicia con la cocaína colombiana. Pero ahora muchos de los narcos de Galicia están huyendo a Algeciras. Cuando ven que pueden ser detenidos, huyen y mueven toneladas de droga desde la bahía de Algeciras.

El ejemplo más claro de que esto lleva pasando desde hace año es Sito Miñanco. Siendo uno de los mayores narcotraficantes de Galicia, fue detenido hace dos meses en Algeciras. Miñanco fue varias veces condenado, había sido capaz de montar nuevamente su red de traficantes desde la libertad vigilada y se trajo su Galicia natal al Campo de Gibraltar, porque desde ahí “era más fácil”.

La Fundación Gallega Contra el Narcotráfico se apoya en el caso de Sito Miñanco y explica a ECA que no hay nada más que ver con lo que sucede cuando al narcotráfico se le deja actuar.

“La solución no es fácil”

Tal y como cuentan estas mismas fuentes, la solución al problema del narcotráfico no puede desaparecer de la noche a la mañana. La solución pasa desde el lado de la demanda. Hay una “falta de educación enorme” que se necesita para salir de la droga y que “abastece” a la población gallega.

Asimismo, sostienen que hay mucha falta de desarrollo, formación y educación y que esto tiene que completarse para ser más eficaces. “La Policía no deja de ser eficaz, pero hay que completarlo con más medios humanos y materiales”, explican.

Otra de las grandes preocupaciones del narcotráfico es el tema patrimonial y, tal y como reiteran estas fuentes, el caso de Sito Miñanco es un ejemplo de ello. Hace falta confiscar los bienes que los narcos obtienen con la droga, que el narcotraficante cumpla la condena y se evite que disfrute de la fortuna que ha obtenido vendiendo droga.

Estas fuentes aseguran que el problema es que al salir de la cárcel, el narcotraficante vuelve a hacerlo y su familia sigue disfrutando de las propiedades. Por lo que “hay que ser más efectivos”. Esto es realmente lo que está haciendo que el narcotráfico perdure en Galicia: la falta de condenas firmes y contundentes y los patrimonios incautados.

El rechazo social es cada vez mayor

Galicia ha sido de las primeras comunidades en sufrir el narcotráfico. Fue de las primeras en tener criminales. Pero pese a esto, a día de hoy existe mucho rechazo al narco por parte de la sociedad.

La Fundación explica a este digital que aunque el narcotráfico haya vuelto a aumentar, hay cada vez más rechazo social. La sociedad ya no es cómplice y ya no justifica el tráfico de drogas. En Galicia “hemos avanzado” y ya no se “admira” al narco. La sociedad ya rechaza al traficante y a la droga.